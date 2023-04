Regionale Energieversorgung – Die Gaspreise in Thun sinken Tiefere Marktpreise, milder Winter: Kunden der Energie Thun AG zahlen per 1. April 1,53 Rappen pro Kilowattstunde weniger. Der Preis zum Fahren mit Gas sinkt ebenfalls.

Das Betriebsgebäude der Energie Thun AG an der Industriestrasse. Foto: PD

Aufgrund der gesunkenen Beschaffungskosten und der milden Temperaturen im Winter senkt die Energie Thun AG die Gaspreise per 1. April. Dies teilt das Unternehmen mit, das Erdgas über die Gasverbund Mittelland AG beschafft. Diese wiederum bediene sich an den europäischen Gasmärkten, wo die Preise in letzter Zeit gesunken seien. Durch die milderen Temperaturen im Winter ist ausserdem laut Mitteilung weniger geheizt worden.

Ab 1. April bezahlen die Kundinnen und Kunden der Energie Thun AG für das Standardprodukt aus 70 Prozent Erdgas und 30 Prozent Biogas 19,19 Rappen pro Kilowattstunde. Der Preis für das Standardprodukt sinke somit um 1,53 Rappen pro Kilowattstunde. Die Grundgebühr bleibe unverändert.

10 Rappen weniger an der Gastankstelle

Der Preis zum Fahren sinke um 10 Rappen pro Kilogramm. An den beiden Tankstellen in der Region Thun beträgt der Anteil Biogas mindestens 25 Prozent. «Mit 1.50 Franken pro Liter benzinäquivalent ist man nach wie vor preiswerter als mit einem herkömmlichen Treibstoff unterwegs», schreibt das Unternehmen. Der Anteil Biogas könne jeweils direkt an der Zapfsäule erhöht werden.

