Thun vor 150 Jahren – Die Gasanstalt als Kuranstalt Während der grassierenden Keuchhustenepidemie warb das hiesige Gaswerk damit, dass erkrankte Kinder durch den Aufenthalt in seinen Räumlichkeiten geheilt würden. Manuel Berger

Das erste Gaswerk in Thun an der Scheibenstrasse 13 nahm 1862 seinen Betrieb auf (Aufnahme von 1911). PD / Stadtarchiv Thun

«Da gegenwärtig der Keuchhusten bei den Kindern grassiert, so werden die Tit. Eltern darauf aufmerksam gemacht, dass in der Gasanstalt schon viele Kinder geheilt worden sind. Nächsten Montag von 8 Uhr an können solche Kinder sich in der Gasanstalt einfinden.» Mit dieser Anzeige im «Thuner Blatt» vom 20. August 1870 machte das Gaswerk Thun auf die angebotenen Kuren für erkrankte Kinder aufmerksam.