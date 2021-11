Aufführung in Langenthal – Die Gartenoper kommt mit «Carmen» Zweimal fiel sie Corona zum Opfer. Nächsten Sommer aber soll sie über die Bühne gehen – hoffen die Verantwortlichen. Susanne Graf

Vollbesetzte Ränge vor farbiger Kulisse. Auf Bilder wie von der Gartenoper 2014 hofft man in Langenthal für nächstes Jahr. Foto: Marcel Bieri

«Am 22. Juni 2022 findet die Premiere der Oper ‹Carmen› statt.» So steht es in der Medienmitteilung des Vereins Gartenoper Langenthal. Bleibt zu hoffen, dass diesmal wahr wird, was sich die Crew vorgenommen hat. Schon zweimal musste sie die Aufführung der Oper von Georges Bizet absagen, weil Corona dazwischenfunkte.

Der Verein will wieder im Rosengarten der Alten Mühle in Langenthal spielen und das Stück bis zum 9. Juli 2022 zehnmal aufführen. Die Darbietungen in diesem Areal hätten sich bestens bewährt und die Besucher und Besucherinnen einen kulturellen und auch kulinarischen Sommerabend geniessen lassen.