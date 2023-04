Mürren/Schilthorn – Die Gäste kamen in Scharen Am kommenden Wochenende geht der Wintersportbetrieb in eine letzte Runde. Die Schilthornbahn AG zeigt sich zufrieden mit der auslaufenden Wintersaison.

Rückblick auf eine erfolgreiche Wintersaison mit zahlreichen Event-Highlights am Schilthorn. Beispielsweise mit spektakulären Sprüngen am Ski- und Snowboard-Big-Air-Contest Swatch Nines. Foto: PD

Noch ist der Winter am Schilthorn nicht ganz vorbei. Trotzdem wagt die Schilthornbahn eine erste Bilanz der Saison 2022/23. «Zahlreiche namhafte Events und stets gute Pistenbedingungen sorgen für eine positive erste Bilanz», zeigt sich die Schilthornbahn AG zufrieden. Ein Augenschein in die Statistik zeige ein erfreuliches Bild: «Im Wintersport liegt die Schilthornbahn per Ende April lediglich zwei Prozent unter dem Vorjahr.»

Bisher längste Wintersaison

Derweil muss das Berner Oberland als Gesamtregion für diesen Winter einen Einbruch von 19 Prozent verschmerzen. Vor allem tiefer gelegene Wintersportregionen hatten aufgrund des rekordschneearmen Winters grosse Probleme. Etliche Gebiete konnten ihre Skilifte keinen einzigen Tag öffnen. Ganz anders am relativ hoch gelegenen Schilthorn. «Bereits am 5. November 2022 konnte die mit 159 Tagen bisher längste Wintersaison am Schilthorn gestartet werden», so die Schilthornbahn.

«Im Wintersport liegen wir lediglich zwei Prozent unter dem Vorjahr.» Schilthornbahn AG

Dank Snowfarming, also dem Aufbewahren von Schnee des Vorwinters über den Sommer, sei es den Verantwortlichen gelungen, rechtzeitig eine einwandfreie Piste im Engetal zu errichten. «Wegen des heissen Sommers waren die Schneeverhältnisse auf den Gletschern schlecht, und so konnte ab Tag eins eine erfreuliche Nachfrage von Skimannschaften verzeichnet werden.» So seien bereits im November zahlreiche Trainings absolviert und sogar zwei offizielle FIS-Slalom-Rennen durchgeführt worden.

50 Prozent mehr Ausflugsverkehr

Noch besser sehe es beim Ausflugsverkehr aus: «Hier liegen die Zahlen der ersten drei Monate ganze 50 Prozent über der Saison 2018/19.» Auch die neue Tarifstruktur der Jungfrau Ski Region habe sich bewährt. Am kommenden Wochenende sind die Sesselbahnen Riggli sowie die Piste vom Schilthorn noch einmal für die Wintersportgäste offen. Danach ist diese Wintersaison endgültig vorüber.

PD

