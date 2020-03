Führungswechsel in Buchsi – «Die Fusionen waren richtig» Pierre Bürki hat die Geschäftsführung der Spitex-Genossenschaft Oberaargau Land an Daniel Aeberhard übergeben. Dieser freut sich: Sein Vorgänger hinterlasse einen gut funktionierenden Betrieb. Sebastian Weber

Pierre Bürki (links) hat Daniel Aeberhard, seinen Nachfolger als Geschäftsführer der Spitex-Genossenschaft Oberaargau, in den letzten vier Wochen in seine neue Stelle eingeführt. Foto: Beat Mathys

Hell und freundlich. Der Neubau der Spitex-Genossenschaft Oberaargau Land an der Eisenbahnstrasse in Herzogenbuchsee hält, was er versprochen hat. Im Juni 2018 sind die Räumlichkeiten dort bezogen worden. «Die Fertigstellung war ein Highlight für mich», sagt Pierre Bürki, Sekretär und Geschäftsführer der Spitex. Doch lange geniessen konnte er den Neubau nicht. Am 12. März verlässt der 66-Jährige den Betrieb nach acht Jahren.