Fasnachtsumzug in Melchnau – Die fünfte Jahreszeit ist im Oberaargau eingeläutet Die Fasnacht in Melchnau ist jeweils die erste in der Region. Bei bestem Wetter zogen Klein und Gross durch das Dorf.

16 Formationen zogen durch Melchnau. Hier die Tönlifurzer aus Langenthal. Astronauten aus dem Kindergarten Chilchmatt. Die Strosse-Füdeler aus Langenthal weisen den Weg durch Melchnau. «Drachenzähmen leicht gemacht» wird nun auch im Oberaargau gedreht. Als Popcorn-Tüten verkleidet nahmen die Blächsuger aus Langenthal am Fasnachtsumzug teil. Im sommerlichen Tenü waren die Dorfbachschränzer aus Madiswil angereist.

Unter dem Motto «Mir starte düre» hielt am Samstagnachmittag die Kinderfasnacht Einzug in Melchnau. Nach dem Erfolg vom vergangenen Jahr wollte das Organisationskomitee nachdoppeln. Und das ist ihm offenbar gelungen: «Schlichtweg sensationell», sagte OK-Mitglied Kevin Wyss, umgeben von Guggenklängen, «mir starte so richtig düre.»