Sieg für den SCL – Die frühe Führung ebnet den Weg zum Erfolg Die Oberaargauer gewinnen das letzte Heimspiel vor Weihnachten gegen den EHC Visp 5:3. Nach einem frühen Doppelschlag lassen sie sich nicht mehr abfangen. Daniel Gerber

Die Langenthaler konnten am Donnerstagabend einen Sieg bejubeln. Foto: Marcel Bieri (Archiv)

Erstmals seit rund zwei Qualifikationsrunden lichtete sich das Lazarett beim SC Langenthal. Noch am Dienstag mussten die Oberaargauer – nachdem Dario Kummer und Fabio Kläy ins Kader zurückgekehrt waren – auf die Ausländer Haralds Egle (verletzt) und Steven Whitney (krank) verzichten. Beide waren nun beim Duell am Donnerstagabend mit dem Meisterschaftsmitfavoriten Visp ebenfalls wieder mit dabei. Durch die nun wieder vereinten Kräfte stand eine Mannschaft auf dem Eis, die mit jener aus der ersten Qualifikationsrunde vergleichbar ist: In jenem Startdurchgang rangierte der SCL nach wuchtvollen Auftritten meist auf den Rängen zwei und drei.

Langenthal mit schwungvollem Start

Die neu formierten Kräfte sorgten nun für einen sichtbaren Aufschwung im Team von Trainer Jeff Campbell. Mit Tempo und Aggressivität konnten die Walliser immer wieder unter Druck gesetzt werden, obschon der Gegner sieben der neun letzten Spiele für sich entscheiden konnte und gleichzeitig nach der 0:3-Heimniederlage in der letzten Runde eine Reaktion hätte zeigen wollen.

Dem SC Langenthal gelangen zwei frühe Treffer. Zunächst konnten die Gäste die Scheibe vor dem eigenen Gehäuse nicht blockieren, SCL-Stürmer Jeffrey Füglister musste diese nach knapp zwei Minuten nur noch ins leer stehende Tor einschieben. Anschliessend verwertete SCL-Angreifer Frantisek Rehak ein Zuspiel von Verteidiger Serge Weber. In der 12. Minute erzielte Andy Ritz jedoch den Anschlusstreffer für die Walliser. Mehrfach war der EHC Visp in der Folge dem Ausgleich nahe, dann aber konnte Keeper Reto Lory einen Schuss von SCL-Captain Dario Kummer nicht endgültig blockieren, die Scheibe rutschte noch unter den Schonern durch ins Gehäuse – 3:1 für das Heimteam.

Entscheidung erst in packender Schlussphase

Auch den neuerlichen Anschlusstreffer beantwortete der SCL – nun in Person von Steven Whitney – mit einem sehenswerten Treffer ins rechte hohe Eck. Doch Visp blieb hartnäckig und kam noch einmal heran.

Der SCL verpasste es, während zweier Minuten in doppelter Überzahl die Partie zu ent­scheiden; zudem verschoss ­Langenthal zwei Foulpenaltys (Kummer in der 13. Minute und Egle in der 49. Minute). Erst in einer packenden Schlussphase entschied Vincenzo Küng den Match mit einem Treffer ins leere Tor.

Zwar ist der SCL nach wie vor nicht vollzählig, Stürmer Marc Kämpf fehlt beispielsweise bereits seit Saisonbeginn, doch die Rückkehrer geben dem Team Schub. In den letzten zwölf Partien hatte das dezimierte Team einzig zweimal gegen den EHC Winterthur sowie die Ticino Rockets gewinnen können. Beide Clubs liegen unter dem Strich. Mit dem Erfolg gegen den Tabellendritten Visp gab der SCL nun ein kraftvolles Zeichen.

Nun das Duell in Basel

Am Freitagabend Abend reist der SC Langenthal zum letzten Spiel vor Weihnachten zum EHC Basel. Gegen das Team vom Rheinknie punktete der SCL in dieser Saison ohne Ausnahme: Zwei Spiele wurden gewonnen und eines in der Verlängerung verloren.

In der Altjahrswoche duelliert sich Langenthal in zwei Heimspielen zunächst mit dem HC Sierre und schliesslich im letzten Spiel des Jahres im Derby mit dem EHC Olten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.