Leserreaktionen – «Die Freunde der Verfassung zeigen ein miserables Demokratieverständnis» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Eingabe des 2. Referendums gegen das Covid-19-Gesetz.

Befürworterinnen und Befürworter beim Einreichen des Referendums gegen das Covid-19 Gesetz, am Donnerstag, 8. Juli 2021 in Bern. Foto: Keyston/Peter Klaunzer



Zu «Schweizer Covid-Zertifikat gilt in Europa ab Freitag»

Die selbst ernannten «Freunde der Verfassung» outen sich mit der erneuten Eingabe ihres 2. Referendums gegen das Covid-19-Gesetz als Demokratiegegner. Mit ihren Attacken und der Volksaufwiegelung gegen die Macht des Bundesrats zeigen sie ein miserables Demokratieverständnis. Das Schweizervolk hat in einer Volksabstimmung das Pandemiegesetz angenommen, und demnach haben unsere Volksvertreter im eidgenössischen Parlament mit dem Bundesrat zusammen die Aufgabe, unser Land in der jetzigen Krise nach diesem Gesetz gewissenhaft zu führen. Es ist unbestritten, dass der Bundesrat in der jetzigen Krise die Pflicht hat zu führen. Es ist zu hoffen, dass diese antidemokratischen Freunde der Verfassung bald nicht mehr wahrgenommen werden. Heinz Furrer, Blumenstein

Zu «Neun unmögliche Stunden»

Der Ausfall der Notfallnummern hat in der Bevölkerung für Verwunderung und Ärger gesorgt. Mit den heutigen zentralen und auf Internetprotokollen basierenden Lösungen genügt ein kleiner Softwarefehler, um den Festnetzverkehr für das ganze Land lahmzulegen. Eine ähnliche, weit gravierendere Tendenz bahnt sich unbemerkt in unseren Stromversorgungsnetzen an. Einerseits nähern wir uns bedenklich rasch einer «Stromlücke». Andererseits werden unsere Netze in Zukunft durch zentral gesteuerte, «smarte» Systeme anfälliger für grossflächige Ausfälle, hervorgerufen durch Fehlmanipulationen oder Cyberangriffe. Die zuständigen Stellen der zivilen Landesverteidigung sind gut beraten, sich mit einem Szenario eines dreitägigen, grossflächigen Stromausfalls zu beschäftigen. Bei einem derartigen Ereignis wird schlagartig jede Einwohnerin und jeder Einwohner zu einem Notfall, während Telefon, Mobilfunk, Internet und die Medien nicht mehr verfügbar sind. Hans Zahnd, Emmenmatt

Zu «Alchenstorf: Gastronomen ärgern sich über Härtefallregelung»

Menschen, die das Geld dringend brauchen, werden Steine in den Weg gelegt. Juristische Spitzfindigkeiten hin oder her, es liegt ja auf der Hand, dass ein Gastgewerbebetrieb a) nicht aktiv ist, solange er nicht geöffnet hat, und b) dass ein noch nicht geöffneter Gastgewerbebetrieb keinen Umsatz machen kann.Onlinekommentar von Mark Keller

Zu «So ist die Energiewende nicht umsetzbar»

Schon heute muss die Schweiz, ohne einen wesentlichen Anteil von E-Mobilen, im Winter massiv Strom importieren, die heimische Erzeugung genügt bei weitem nicht. Die Elektrizitätskommission (Elcom) macht seit Jahren auf dieses Problem aufmerksam, wenngleich bislang mit wenig Erfolg. Das Problem wird sich in Zukunft eher noch verschärfen: Steigender Strombedarf im Inland trifft auf eine sinkende Exportmöglichkeit der wichtigsten Lieferländer Frankreich und Deutschland. Es werden zwar der Umstieg auf E-Mobilität und der Ausstieg aus fossilen Heizungen gefordert, doch niemand erklärt, wie der daraus resultierende deutlich erhöhte künftige Strombedarf gedeckt werden soll. Alex Schneider, Küttigen

Zu «Warum werden Berner Polizisten kaum verurteilt?»

Warum werden Berner Polizisten kaum verurteilt? Über diesen Titel und die Beiträge dazu haben wir uns sehr geärgert. Wenn man bedenkt, welche Beleidigungen, mentale und körperliche Attacken sich die Polizisten und Polizistinnen tagtäglich gefallen lassen müssen. Das Beispiel der Hausbesetzung an der Effingerstrasse hat es deutlich gezeigt. Da wurde die Polizei massiv angegriffen, ja so sogar verletzt, und wer bitte wurde freigesprochen? Auf solche Artikel linksideologischer Journalisten können wir verzichten.Elsbeth und Alexander Leu

Zu «Minimalismus, das war einmal»

Ich habe von Anfang an auf Italien als Europameister getippt und immer an die Azzurri geglaubt. Grundsätzlich habe ich nichts gegen England und die Engländer, aber dieses ewige Gepfeife bei den gegnerischen Nationalhymnen und die Laserpointer-Attacken auf den dänischen Nationalgoalie Schmeichel im Halbfinal gehen gar nicht, sind total daneben, völlig unsportlich und unfair. Letzteres ist zudem enorm gefährlich und gesundheitsschädlich. Dass nun sogar noch die eigenen Spieler von den eigenen «Fans» wegen der verschossenen Elfmeter rassistisch beleidigt werden, ist an Unsportlichkeit kaum zu überbieten. Zum Glück haben die Gerechtigkeit und das Karma gesiegt und holte sich Italien verdient den EM-Kübel. Andrea S. Mordasini, Bern

Fehler gefunden?Jetzt melden.