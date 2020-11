Gemeinderat Rüschegg – Die Freisinnigen erringen die Mehrheit Die FDP gewinnt im Majorzsystem. Sie wird stärkste Partei. Laura Fehlmann

Markus Hirschi, FDP, bisher, 379 Stimmen Foto: PD Beat Roggli, FDP, 360 Stimmen Foto: PD Jürg Hostettler, SVP, bisher, 296 Stimmen Foto: PD 1 / 7

Die Rechnung der Rüschegger Freisinnigen (FDP) geht auf: Mit dem Wechsel vom Proporz- aufs Majorzsystem hat sich die Partei bei den Gemeindewahlen zwei zusätzliche Sitze geholt. Sie ist ab 2021 mit einem Dreierteam im Rat vertreten. Darüber freut sich Gemeindepräsident Markus Hirschi, der seit 2016 als einziger FDPler die Bastion gehalten hat. «Ich hatte gehofft, dass uns das Majorzsystem hilft, und so ist es auch gekommen», frohlockte er am Sonntag. Ob Hirschi weiterhin Gemeindepräsident sein wird, entscheidet die Gemeindeversammlung am 11. Dezember.