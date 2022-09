Anlass beim Strandbad Thun – Die Freestyle-Rampen stehen bereit Die schwimmende Plattform ist fertig installiert und vor dem «Strämu» fixiert. Nun kann es losgehen mit dem Event Freestyle Roots. gbs

Auf dieser schwimmenden Plattform auf dem Thunersee wird am Wochenende Freestyle-Spektakel geboten. Am Freitagnachmittag wurde schon emsig gefahren und trainiert. Foto: PD

Fliegende Bikes kannte man in Thun bislang hauptsächlich vom Rocket Air in der Eishalle Grabengut. Dieses Wochenende geht nun der Nachfolge-Event Freestyle Roots über die Bühne. Herzstück der Veranstaltung, die im und ums Strandbad stattfindet, ist eine 300 Meter vom Ufer entfernte schwimmende Plattform, auf der die Besten ihres Fachs ihr Können zeigen – nicht «nur» auf dem Bike.

Am Freitagnachmittag ist die Plattform, die in den letzten Tagen in Einigen mit Rampen, Schanzen und anderen Schikanen bestückt wurde, mit zwei Schubbooten über den Thunersee vor den «Strämu» gezogen worden. Nun ist alles bereit.

