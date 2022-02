Wahlen Grosser Rat Kanton Bern – Die Frauen sind immer noch deutlich in der Unterzahl Der Frauenanteil auf den Grossratslisten der Wahlkreise Thun und Oberland hat sich seit 2018 um vier Prozent erhöht. Weibliche Kandidatinnen sind aber immer noch in der Unterzahl. Nathalie Günter

137 von 428 gegenüber 159 von 437. Diese Zahlen helfen nicht im Lotto, sie werfen einen Blick auf die Grossratskandidaturen. 2018 stellten sich in den Wahlkreisen Thun und Oberland total 428 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, 137 davon waren Frauen. 2022 sind es 159 Frauen und 278 Männer. Es sind also 22 Frauen mehr als vor vier Jahren. Da die Gesamtzahl der Kandidierenden nicht so stark stieg, erhöht sich der Anteil der Frauen von 32,1 auf 36,38 Prozent. Zum Vergleich: Im Wahlkreis Bern steht der Frauenanteil bei fast 50 Prozent, im gesamten Kanton Bern liegt er bei knapp 40 Prozent, im ländlichen Emmental bei 36,65 Prozent.