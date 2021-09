Wahlen in Oberdiessbach - Die Frauen müssen bleiben

Eine Frau aus der Mitte, die für die SVP kandidiert und die direkte Nachfolge des amtierenden Gemeindepräsidenten Niklaus Hadorn (SVP) antreten könnte? Ein FDP-Mann, der das Amt zurückholen will, das bis vor vier Jahren lange Zeit den Freisinnigen gehörte? Oder eine Frau, die für die EVP antritt und dazu die Unterstützung der Grünen und der SP geniesst?

Die Oberdiessbacherinnen und Oberdiessbacher können am 26. September wählen, welche dieser drei Personen in den kommenden vier Jahren ihre Gemeinde führen soll. Es ist eine komfortable Ausgangslage in einer Zeit, in der es in der Milizpolitik oft schwierig ist, gewillte und fähige Kräfte zu finden.