Berner Goldschmiede im Hoch – «Die Frauen kaufen sich heute den Schmuck selber» Die Branchenstimmung sei seit dem Lockdown sehr gut, sagt Daniel Nicklès vom Verband Schweizer Goldschmiede. Grund dafür: Viele wollten sich danach etwas Gutes tun. Rahel Guggisberg

Die Frau wählt heutzutage oft selber ihren Schmuck aus. Foto: Getty Images



Der 52-jährige Goldschmied Thomas Schafroth setzt in seinem Atelier gerade Diamanten in einen Fingerring aus Gelbgold ein. Er arbeitet mit Zangen, Hammer, Amboss, Brenner zum Schmelzen von Metall und vielen Feilen. Sehr gefragt derzeit sind laut Schafroth Trau- und Verlobungsringe. Im Atelier an der Gerechtigkeitsgasse ist er seit eineinhalb Jahren eingemietet, ein zweites Geschäft hat er seit 24 Jahren im Breitenrain. Insgesamt beschäftigt er drei Angestellte.

Mit viel Handarbeit erstellt Goldschmied Thomas Schafroth diese Diamantringe. Foto: Raphael Moser

Pandemie und Schmuck

Kaufen die Kundinnen und Kunden in der Pandemie weniger oder anderen Schmuck? Schafroth sagt: «Ja. Es ist eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Sie führt aber zum Glück meist zu einem Kauf von höherwertigen Stücken.»