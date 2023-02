Gegenspielerin der Netanyahu-Regierung – Die Frau, die Israels Demokratie retten will Beim Abbau des Rechtsstaats hat die rechts-religiöse Koalition eine Gegnerin, die scheinbar aus ihrem Lager kommt: Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara. Die Minister fühlen sich sichtlich bedroht. Peter Münch aus Tel Aviv

Staatsfeind Nummer eins in Israel? Die Jusristin Gali Baharav-Miara. Foto: Wikimedia

Sie nimmt es gerade mit einer ganzen Männerriege auf, und diese Männer sind sehr mächtig: Regierungschef Benjamin Netanyahu ist darunter, dazu noch ein paar Minister wie der für Justiz und der für nationale Sicherheit. Und wenn man deren Philippiken glauben will, dann ist Gali Baharav-Miara, 63, so etwas wie der Staatsfeind Nummer eins in Israel. Als «Sicherheitsrisiko» wird sie bezeichnet, Pläne für eine Art Putsch werden ihr unterstellt. Dabei macht die Juristin gerade nur ihren Job, und das heisst in diesen Zeiten: Sie verteidigt den Rechtsstaat und die Demokratie in Israel.