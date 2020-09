Berner Start-up Recircle – Die Frau, die gegen den Take-away-Abfall kämpft Das Geschirr der Bernerin Jeannette Morath soll die Abfallflut eindämmen. Das Start-up ist für den Swiss Economic Award nominiert. Rahel Guggisberg

Jeannette Morath ist die Gründerin von Recircle. Dank der «Lunchbox als Service» werden pro Tag Tausende von Einwegverpackungen gespart. Foto: Franziska Rothenbühler

Pizzaschachteln, Salatboxen und Becher: Nach jedem Mittagessen quellen in Schweizer Städten die Abfalleimer mit Take-away-Resten über. Denn immer mehr Schweizerinnen und Schweizer verpflegen sich auswärts. Die Verpackungen verursachen einen riesigen Abfallberg – allein in Bern sind es jährlich über 1000 Tonnen. Diesem Phänomen hat die 50-jährige Jeannette Morath den Kampf angesagt und im August 2015 das Unternehmen Recircle gegründet. Seither produziert sie fünf verschiedene Arten von Mehrweg-Essensboxen, Becher und Besteck. Der Firmensitz befindet sich an der Wylerringstrasse in der Stadt Bern.