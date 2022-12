Proteste im Iran – Die Frau, die den Mullahs Angst macht Taraneh Alidoosti ist eine international erfolgreiche Schauspielerin. Sie hatte den Mut, ihre Stimme gegen das iranische Regime zu erheben. Nun wurde sie festgenommen. Thomas Avenarius

Taraneh Alidoosti, hier bei den Filmfestspielen im Mai in Cannes, sitzt nun wegen ihres Protests gegen die iranische Diktatur im Gefängnis. Foto: Daniel Cole/AP

In ihrer Heimat wird Taraneh Alidoosti verehrt. Sie ist eine Kino-Ikone in einem Land mit einer sehr eigenen, hoch entwickelten Kinokultur. Eine Frau, deren Gesicht viele Menschen kennen und die vor allem den Jüngeren Vorbild sein kann. Die 38 Jahre alte Filmschauspielerin hat international Erfolg als moderne, so ganz andere Vertreterin eines Landes, das weltweit zu Recht verrufen ist wegen der religiösen Diktatur und der Frauenfeindlichkeit einer vor sich hin alternden schiitischen Geistlichkeit.