Britischer Premier als Pantoffelheld – Die Frau, die Boris Johnson zum Feminismus bekehrte Viele hielten Carrie Symonds für ein weiteres amouröses Abenteuer des britischen Premiers. Jetzt ist sie nicht nur mit ihm verheiratet. Sondern zieht im Hintergrund längst die Fäden. Bettina Weber

Wer hier wen führt, ist klar: Das frisch verheiratete Ehepaar Johnson (rechts) am vergangenen Donnerstag mit dem Ehepaar Biden beim G-7-Gipfel im britischen Carbis Bay. Foto: Getty Images

Viel grösser hätte die Bühne bei ihrem Debüt nicht sein können. Aber als Gastgeberin des G-7-Gipfels in Carbis Bay sah die frisch angetraute Mrs. Boris Johnson grossartig aus. Am Donnerstagnachmittag, beim Spaziergang an der Hand ihres Gatten mit US-Präsident Joe Biden und dessen Frau Jill, trug Carrie Johnson geborene Symonds ein feuerrotes, schlichtes Kleid von LK Bennett für 325 Pfund. Später beim Damenprogramm zeigten sich die beiden Frauen vertraut und ungezwungen – barfuss! – beim Spielen am Strand mit dem einjährigen Sohn der Johnsons. Die nonverbale Durchschlagskraft der Bilder war enorm.