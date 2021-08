Flohmarkt Mürren – Die Franken klingeln in der Kasse der «Bondies» Seit 50 Jahren wird am Dorffestwochenende ein Flohmarkt organisiert. Mit dem Erlös werden die «Bondies», die gemeinsame JO der Skiclubs Mürren und Stechelberg, unterstützt. Ueli Flück

Die «Märitfrou» Silvia von Allmen freut sich mit Balz Spörri (l.) und Kurt Huggler (r.), zwei der aktivsten und erfolgreichsten SCM-Mitglieder, über den Erfolg des Flohmarktes. Foto: Ueli Flück

Flohmärkte finden auf einem Platz, in einem Zelt oder in eine Baracke statt. An den Mürrner Flohmärit aber wird nobel ins Foyer des Hotels Alpine Palace eingeladen. Und weil der Märit heuer 50-jährig wird, gibt es als Attraktionen ein Take-away-Hüttli auf der Hotelterrasse, einen Weihnachtsbasar (mit einer bebilderten Flohmarkt-Rückschau) in der Ballonbar und eine Hüpfburg vor dem Hotel.

Ein Blick zurück: Im Dezember 1960 klopfte Ted Varley, der Präsident des 1912 gegründeten Skiclubs Mürren, beim jungen, erst seit Oktober von Adelboden nach Mürren «eingewanderten» Lehrer Balz Spörri an: «Wir wollen eine Jugendorganisation gründen, hilfst du mit?» Spörri wollte. Und noch vor Ende Jahr wurde die JO gegründet. Sie startete fulminant. Bereits im ersten Winter gewann Kurt Huggler, der spätere Weltcupfahrer, die an der Lenk ausgetragene JO-Schweizer-Meisterschaft. Und im folgenden Jahr feierten Res Feuz und Sepp von Allmen gar einen Doppelsieg.