In Interlaken war die Fortimo Group unerwünscht. Ihr Projekt auf dem Des-Alpes-Areal wurde an der Urne abgeschossen. Trotzdem sind die St. Galler weiter an einem Engagement im östlichen Oberland interessiert. Gut für Grindelwald. Denn ein Blick ins Portefeuille der Ostschweizer zeigt, dass sie ihr selbst auferlegtes Credo «Wir entwickeln, halten und betreiben leidenschaftlich Immobilien» ernst nehmen.