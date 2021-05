Mehr bezahlen für Nachhaltigkeit? – Die Foodtrends 2022 im Check Trendforscherin Hanni Rützler prognostiziert, wie sich unsere Essgewohnheiten verändern werden. Wir haben einige ihrer Thesen herausgepickt und sagen, wie wahrscheinlich sie sind. Daniel Böniger

«Gargouillou», das legendäre Gericht von Michel Bras – der Trend scheint in Richtung mehr Gemüse in der gehobenen Gastronomie zu gehen. Foto: PD

«Nicht jede Entwicklung ist auch ein Trend», findet Hanni Rützler. Nur wenn Antworten auf drängende Herausforderungen und aktuelle Sehnsüchte gefunden würden, könne ein solcher sich durchsetzen.

Die Österreicherin nennt sich selbst Foodtrendforscherin und spürt seit 25 Jahren den Modeströmungen in der Ernährung nach. Seit 2014 veröffentlicht sie jährlich ihren «Food Report», der die grundsätzlichen Tendenzen in der Kulinarik und der Gastronomie abbilden will.

«Die Lockdowns haben die Bedeutung lokaler Lebensmittelproduktion verstärkt, aber auch die Sehnsucht nach exotischen Genüssen.» Aus dem «Food Report 2022» von Hanni Rützler