ÖV in der Pandemie – Die Folgen des Corona-Schocks werden erst untersucht Das Bevölkerungs- und das Wirtschaftswachstum sind die Treiber: Bund und Kanton erklären, wieso sie im öffentlichen Verkehr weiter mit einer Zunahme rechnen. Stephan Künzi

Die Pandemie dämpft die Nachfrage: Seit Corona sind die Züge sichtbar weniger dicht besetzt. Foto: Nicole Philipp

Die Pendlerströme auf der Bahnlinie von Bern über Jegenstorf nach Solothurn werden weiter wachsen. Und zwar stärker als noch vor anderthalb Jahren angenommen – mit dieser Aussage überraschte der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) Ende August.

Das Unternehmen, das schwergewichtig im Vorortsverkehr der Städte Bern und Solothurn tätig ist, begründete so die Abkehr von seinen ursprünglichen Plänen in Jegenstorf. Der dortige Bahnhof soll nicht mehr, wie noch im März 2020 verkündet, umfassend am aktuellen Standort um- und ausgebaut werden. Ein Provisorium mit längeren Perrons muss vorderhand reichen.