Sprintweltmeisterin am Gleitschirm – Die fliegende Kambundji Die erfolgreiche Berner Leichtathletin Mujinga Kambundji hob am Sonntag auf der Tschentenalp mit dem Gleitschirm ab, pilotiert von Gleitschirm-Champion Chrigel Maurer. Bruno Petroni

Mujinga Kambundji und Chrigel Maurer landen mit dem Gleitschirm nach dreiviertelstündigem Flug vom Schwandfeldspitz. Foto: Bruno Petroni

Nervosität war Sprintweltmeisterin Mujinga Kambundji nicht anzumerken, als sie sich am Sonntagvormittag auf dem Gipfel des 2025 Meter hohen Schwandfeldspitzes für den allerersten Gleitschirmflug ihres Lebens parat machte und sich vom siebenfachen X-Alps-Champion Christian «Chrigel» Maurer Instruktionen geben liess. «Ich bin es gewohnt, vor dem Start nicht allzu sehr in Nervosität zu verfallen, was nur kontraproduktiv wäre», freute sich die 30-jährige Bernerin gar auf den bevorstehenden Tandemflug mit dem Gleitschirmprofi.