Fischerei-Pachtvereinigung Interlaken – Die Fische nutzen die neue Schleuse Die neue Schleuse beim IBI-Kraftwerk wird von den Fischen angenommen. Erste Resultate wurden den Fischern präsentiert, die bei der Erfolgskontrolle helfen. Sibylle Hunziker

Dank der neuen Schleuse können Fische das alte IBI-Wasserkraftwerk wieder passieren. Foto: Sibylle Hunziker

Als sich die gut 90 Zentimeter lange Seeforelle am 14. Oktober 2022 nach Mitternacht durch die Reuse zur Zählkammer quetschte, schaute nur die fest installierte Kamera zu – und dokumentierte auch, wie sich das Tier kurz darauf wieder aus dem Staub machte. So fanden die Fischer, die ein paar Stunden später die Zählkammer kontrollierten, wohl Lauben und Eglis. Aber die mächtige Seeforelle sahen sie erst an der Hauptversammlung der Fischerei-Pachtvereinigung (PV) Interlaken vom Freitag in Unterseen – auf Bildern der Überwachungskamera.