Die Geschichte der Firstbahn – Die Firstbahn erobert die «Sonnseite» Vor 75 Jahren ist die Sesselbahn Grindelwald–First offiziell eingeweiht worden. Ein früheres Projekt mit einer Standseilbahn fiel dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Peter Wenger

Typische Werbeaufnahme aus den späten 1940-er-Jahren mit einer jungen Familie mit Baby in der Sesselbahn,

eine Menschengruppe bei Wandern im Hintergrund. Aufgenommen oberhalb der Station Bord. Foto: PD/jungfraubahn.ch

«Es war im März, als eine Einweihungsfeier der Firstbahn des schlechten Wetters wegen ausfallen musste. Am Sonntag wäre es beinahe gleich gegangen. Aber dieses Mal gaben die Veranstalter nicht flach: ‹Die Einweihung wird unter allen Umständen durchgeführt!› Statt dass man schon vormittags auf First einer Bergpredigt gelauscht und einem ‹Bergdorfet› beigewohnt hätte, sass man im Saal des Gasthofs Steinbock und wärmte sich dort an einer Suppe. Als Präsident und Alt-Nationalrat Peter Balmer mit seiner Begrüssungsrede begonnen hatte – da eben heiterte es auf. Er kam nicht einmal zum Ende seiner Rede, denn nun lautete die einzige Parole: Hinauf!» Dieser Auszug zur Eröffnung der Firstbahn war im «Oberländischen Volksblatt» vom Montag, 16. Juni 1947, zu lesen.