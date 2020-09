Industrienacht Burgdorf – Die Firmen gewähren Einblick Sieben Burgdorfer Unternehmen öffnen am Freitagabend ihre Türen. Insbesondere die Jungen sollen so mehr über die hiesige Industrie erfahren. Regina Schneeberger

Ypsomed präsentiert sich mit sechs weiteren Burgdorfer Firmen an der Industrienacht. Foto: Raphael Moser

Am Freitagabend kann man in Burgdorf einen Blick hinter die Kulissen der Firmen werfen. Dann findet hier zum ersten Mal die Industrienacht statt. Ein Anlass, den es zuvor schon zweimal in Thun gab. Insbesondere die jungen Leute wolle man mit der Industrienacht ansprechen, sagt Organisator Patrick Roth. «Im Hinblick auf die Berufswahl können sie so die hiesigen Firmen in einem ungezwungenen Rahmen kennen lernen.» Aber auch die älteren Besucher sollen mehr über die Burgdorfer Unternehmen erfahren.