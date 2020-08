Gemeindeversammlung Oberried – Die Finanzlage ist derzeit erfreulich Das Finanzergebnis der Gemeinde ist unerwartet gut. Mit grossem Mehr genehmigte der Souverän an der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2019 – und auferlegte sich Redebeschränkungen. Monika Hartig

«In den letzten vier Jahren wuchs das Eigenkapital der Gemeinde um rund 45 Prozent. Per Ende 2019 beträgt es 6,4 Millionen Franken», sagte Gemeindevizepräsident André Müllener. 27 von 351 Stimmberechtigten, alle mit Maske, nahmen am Donnerstag an der Gemeindeversammlung im Gemeindehaus Oberried teil. Erfreulich sei der Ertragsüberschuss im Gesamthaushalt von 193‘734 Franken gegenüber den budgetierten 6830 Franken. Die Spezialfinanzierungen schliessen mit 3469 Franken im Plus, der allgemeine Haushalt mit 160‘014 Franken ab.