Urnenabstimmung in Ochlenberg – Die Finanzen bereiten Sorgen Die Gemeinde kann vorerst mit einer unveränderten Steueranlage weiterfahren. Doch bald könnte eine Steuererhöhung zum Thema werden.

Die Gemeinde ist finanziell weiterhin nicht auf Rosen gebettet. Foto: Nicole Philipp

Die Gemeinde müsse sich Gedanken machen, wie es finanziell weitergehen soll. Das sagt Ochlenbergs Gemeindepräsident Adrian Fankhauser auf das Budget 2021 angesprochen. Dieses rechnet im allgemeinen Haushalt mit einem Minus von fast 300’000 Franken. Negativ beeinflusst wird es neben der Mehrbelastung durch die verschiedenen Lastenanteile zwischen Kanton und Gemeinde, unter anderem auch durch höhere Ausgaben bei der Bildung und tiefere Steuereinnahmen.

Doch neu ist das nicht: Das Eigenkapital sei schon seit Jahren am Schmelzen, sagt Fankhauser. Ende 2021 wird es voraussichtlich noch rund 1,4 Millionen Franken betragen. Lange Zeit habe man von den Onyx-Geldern gelebt. Doch mittlerweile sei man an einem Punkt angekommen, an dem man sich andere Optionen überlegen müsse. Was damit gemeint sein könnte, zeigt sich auch in der Botschaft zur Urnenabstimmung vom Sonntag: Die Steueranlage von 1,50 Einheiten bleibe «vorerst unverändert», ist dort zu lesen.