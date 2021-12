Neuer Fonds für die Schweiz – Die Finanzbranche kann jubeln – Parlament liefert Anlagevehikel Das neue Investmentprodukt L-QIF soll Geld ins Land zurückbringen. Die Gegnerinnen und Gegner befürchten noch mehr Druck auf die Immobilienpreise. Philipp Felber-Eisele

Bundesrat Ueli Maurer und FDP-Ständerat Ruedi Noser sind sich einig: Es braucht ein neues Fondsvehikel für die Schweiz. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Produkt. Doch leider verbietet das Gesetz Ihnen, das Ding herzustellen und zu verkaufen. Allerdings verkauft Ihre Konkurrenz im Ausland ein ähnliches Produkt schon seit Jahren. Und ihre potenzielle Kundschaft kauft munter im Ausland ein. Was also tun?

Ein Lehrbuchbeispiel, wie man aus einer solch verfahrenen Situation wieder herauskommt, liefert derzeit die Schweizer Finanzbranche. Sie bestellte bei Bundesrat und Parlament ein Gesetz für ein neues Investmentprodukt und kann nun einen Erfolg verbuchen.

L-QIF heisst das neue Produkt. Und so kryptisch wie der Name ist auch sein Inhalt. L-QIF steht für «Limited Qualified Investor Fund» und ist ein Finanzvehikel, das es im Ausland schon in ähnlichen Ausprägungen gibt. Der grosse Vorteil des Produkts: Das Konstrukt kann schneller auf den Markt gebracht werden als ähnliche Kollektivanlagen, weil die Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht Finma entfällt.