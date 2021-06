Infantino sucht Nähe zu Scheichs – Die Fifa zieht es nach Paris Der Fussball-Weltverband eröffnet ein zweites Standquartier in der französischen Hauptstadt – auffällig ist mal wieder die Nähe zum Emirat Katar. Thomas Kistner

Neben Zürich hat er nun auch ein Büro in Paris: Fifa-Präsident Gianni Infantino. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Kaum ist der ausserordentliche Bundesanwalt, der Gianni Infantinos Umtrieben in der Schweizer Justiz nachgespürt hat, unter fragwürdigen Umständen aus dem Amt befördert, hat der Boss des Fussball-Weltverbandes den nächsten Coup parat. Die Fifa wird, nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» und der französischen Tageszeitung «Le Monde», neben jenem in Zürich ein zweites Standquartier beziehen: in Paris.

Aus dem gigantischen Rechteck, das zu Beginn der Nullerjahre sechs Stockwerke tief in den Züriberg gerammt wurde, soll eine Hundertschaft Fifa-Leute in die französische Hauptstadt ausgelagert werden. Residiert wird künftig im Hôtel de la Marine, einem Prachtbau aus dem 18. Jahrhundert, der vier Jahre lang aufwändig renoviert worden ist und neben den Ballbediensteten fortan auch die die private Kunstsammlung grosszügiger Gönner beherbergen soll: der königlichen Familie von Katar.