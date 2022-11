Podcast zum Schweizer Fussball – «Die Fifa ist nicht mehr als ein Erfüllungsgehilfe für Katar» Was ist vom Verbot der One-Love-Captainbinde zu halten? Was von Gianni Infantinos Rede zum Auftakt der WM? Und redet irgendwann jemand über Fussball? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz , Doha

Fussball? Sicher, Fussball wird an der Weltmeisterschaft in Katar vermutlich auch gespielt. Nur fällt das derzeit gerade nicht so auf, bei all den Schlagzeilen, die der Ausrichter Fifa derzeit liefert. Von Gianni Infantinos Rede über das Verbot der One-Love-Captainbinden zu einer Eröffnungsfeier mit unverhohlener Kritik an jenen im Westen, die Katar seinen problematischen Umgang mit Menschenrechten vorwerfen.

Wobei Thomas Schifferle in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts die Vermutung äussert, dass es gar nicht die Fifa ist, die momentan alle nach ihrer Pfeife tanzen lässt – sondern Gastgeber Katar. «Die Fifa ist bloss der Erfüllungsgehilfe von Katar.»

Und so geht es in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts «Dritte Halbzeit» für einmal nur ganz, ganz am Ende wirklich um den Sport. Und um die Chancen der Schweizer Nationalmannschaft, von der Samuel Burgener felsenfest überzeugt ist, dass sie die Achtelfinals erreicht: «Ausserdem wird es das Turnier des Haris Seferovic.»

Ob Burgener mit seiner Voraussage richtig liegt, steht ein erstes Mal am Donnerstag auf dem Prüfstand, wenn die Schweiz auf Kamerun trifft. Wir von der «Dritten Halbzeit» werden unseren Rhythmus anpassen und nach diesem Spiel eine weitere Folge aufzeichnen.

Wann welches Thema besprochen wird

01:49 Gianni Infantinos infame WM-Eröffnungsrede

17:02 Das WM-Eröffnungsspiel

29:12 Die Posse um One Love

37:24 Das Schweizer Nationalteam vor dem Kamerun-Spiel

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

