Brand in Berner Energiezentrale – Die Feuerwehr stand während der ganzen Nacht im Einsatz In der Berner Kehrichtverbrennungsanlage im Forsthaus brach am Donnerstagabend in einem Bunker ein Brand aus. Erst am Freitagmorgen war der Feuerwehreinsatz beendet.

Aufwändiger Einsatz: Die Berufsfeuerwehr Bern war die ganze Nacht lang mit dem Löschen des Bunkerbrands beschäftigt. Foto: PD/Schutz und Rettung Bern

In der Energiezentrale Forsthaus, der Kehrichtverbrennungsanlage von Energie Wasser Bern (EWB), kam es am Donnerstagabend zu einem Brand. Das Feuer brach kurz nach 19 Uhr in einem Bunker aus, der für die Zwischenlagerung von Abfall verwendet wird, bevor dieser im Ofen verbrannt wird.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwändig, wie Schutz und Rettung Bern auf Twitter schreibt. Der Einsatz dauerte bis am Freitagmorgen um 8 Uhr. «Es standen während der ganzen Nacht jeweils vier Leute der Berufsfeuerwehr Bern für drei Stunden im Einsatz, bevor diese vom nächsten Team abgelöst wurden», sagt Thomas Roder, Mediensprecher von Schutz und Rettung Bern.

Der Brand war im Energiezentrum Forsthaus ausgebrochen. Foto: PD/Schutz und Rettung Bern

Das Feuer habe sehr viel Rauch verursacht. Die Aufgabe habe für die Feuerwehrleute entsprechend erst mal darin bestanden, die Rauchentwicklung zu stoppen, indem das Feuer mit Wasser gelöscht wurde.

«Danach musste der Kehricht mit einem Greifarm aus dem Bunker befördert werden, um so an die darunter liegenden Glutnester kommen zu können», erklärt Roder.

Beim Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Er dürfte allerdings nicht allzu hoch sein: Der gelagerte Kehricht hat nicht viel Wert, und das Feuer konnte im Bunker mit den Betonwänden keinen grossen Schaden anrichten.

chh

