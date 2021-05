Neues Feuerwehrmagazin in Herzogenbuchsee – Die Feuerwehr rührt die Werbetrommel Vor dem Urnengang zur Einzonung des Chappelifelds wird der Verbandsrat mit einem «Fire-Letter» aktiv. Marcel Hammel

Viele Übungen und Kurse der Feuerwehr Buchsi-Oenz sind 2020 wegen der Pandemie ausgefallen. Archivfoto: Marcel Hammel

Am 13. Juni stimmen die Buchserinnen und Buchser an der Urne ab über die Einzonung eines Stücks Land im Chappelifeld. Auf diesem will der Feuerwehrverband Herzogenbuchsee und umliegende Gemeinden bekanntlich sein neues Magazin realisieren.

Im Hinblick auf die bevorstehende Gemeindeabstimmung will der Verbandsrat nun ein entsprechendes Informationskonzept umsetzen. Nebst Informationen via Medien, an die politischen Parteien und an alle Feuerwehrleute wird dabei auch ein «Fire-Letter» realisiert: Die mehrseitige Broschüre wird in den nächsten Tagen in alle Haushalte im Einzugsgebiet der Feuerwehr Buchsi-Oenz verteilt.