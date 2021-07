Thuner Amtsanzeiger – «Die fetten Jahre sind vorbei» Der offizielle Anzeiger im Verwaltungskreis Thun hat die Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Der Verlag schreibt einen Verlust von knapp 244’000 Franken. Stefan Kammermann

Die Erstausgabe des Thuner Amtsanzeigers aus dem Jahr 1894. Foto: BOM

«Die fetten Jahre sind vorbei», sagte Michel Weber, Präsident des Gemeindeverbandes Anzeiger Verwaltungskreis Thun, am Mittwochabend. An der Abgeordnetenversammlung in Schwanden präsentierte er den Delegierten aus 31 Gemeinden das Jahresergebnis 2020. Und dieses hat es in sich. Aufgrund der schwierigen Situation infolge der Corona-Pandemie weist die Verlagsgemeinschaft der beiden Gesellschafterinnen Schaer Thun AG und Vetter Druck AG im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 244’000 Franken aus. Nebst dem Minus konnte der Verlag wegen fehlender Liquidität 137’500 Franken der dem Gemeindeverband zustehenden Konzession von insgesamt 850’000 Franken nicht überweisen.