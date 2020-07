Neue Gastro-Angebote in Thun – Die fernöstliche Küche hält Einzug Mit dem Koi an der Oberen Hauptgasse und dem Turban an der Hofstettenstrasse empfangen in Thun neu ein japanisches und ein indisches Restaurant Gäste. Gabriel Berger

Shinji (l.) und Seiji Tanaka haben Ende Mai an der Oberen Hauptgasse ihr japanisches Restaurant Koi eröffnet. Foto: PD

Sushi konnte in Thun zwar schon bisher genossen werden, mit dem Koi hat unlängst nun aber das erste rein japanische Restaurant in Thun seine Türen geöffnet. Hinter dem Lokal stehen der in Tokio aufgewachsene Shinji Tanaka und sein Sohn Seiji. 1997 lancierte Shinji Tanaka die erste Sushi-Bar im Kanton Bern; es folgten weitere Restaurants im Raum Bern.