Kampf ums Berner Stadtpräsidium – Die Fehlzündung der Righetti-Rakete Der Rückzug der Kandidatur von Claudio Righetti fürs Stadtpräsidium bringt die BDP in Erklärungsnot. Sie freut sich aber über die Medienpräsenz. Stefan Schnyder

Claudio Righetti sorgte mit seiner Kandidatur für das Stadtpräsidium für Aufregung. Am Montag zog er diese zurück. Foto: Adrian Moser

Zwischen diesen Aussagen liegt weniger als eine Woche: «Ich will Stadtpräsident werden und ordne diesem Ziel alles unter.» Und: «Wir haben den strategischen Entscheid gefällt, im ersten Wahlgang keine Kandidatur für das Stadtpräsidium einzureichen.» Die erste Aussage hat BDP-Gemeinderatskandidat Claudio Righetti vergangene Woche gegenüber dieser Zeitung gemacht. Die zweite haben Righetti und Philip Kohli, der Vizepräsident der Stadtpartei, am Montagabend veröffentlicht. Gleichentags stellte die BDP ihr Wahlplakat vor. Es zeigt den Münsterturm, der von einem Raketenantrieb in die Höhe gehoben wird. Doch die Rakete Righetti erlitt an diesem Abend eine Fehlzündung.