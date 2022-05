Gemeinderatswahlen in Thun – Die FDP und Die Mitte beschliessen den Schulterschluss Die FDP Thun und Die Mitte Thun steigen mit einer Listenverbindung in den Wahlkampf für den Gemeinderat. Ziel sei es, «die Kräfte aller politischen Mitteparteien zu bündeln». Hans Peter Roth

Das Thuner Rathaus: Laut der Mitte und der FDP soll im Gemeinderat bald eine Vertreterin oder ein Vertreter der bürgerlichen Mitte Einsitz nehmen. Foto: Michael Gurtner

«Die FDP Thun und Die Mitte Thun wollen ihre Gemeinsamkeiten und Stärken auch im Wahlkampf nutzen.» So machten es die beiden Parteien am Mittwoch öffentlich. Der Blick auf die vergangenen Wahlen in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zeige, dass mit gebündelten Kräften vieles erreicht werden könne. «Die FDP Thun und Die Mitte stehen für eine pragmatische, lösungsorientierte sowie bürgernahe Politik.»