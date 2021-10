Vor den Wahlen in Langnau – Die FDP plädiert für mehr Genügsamkeit Die kleine Fraktion der Liberalen sieht ihre Aufgabe im Parlament darin, genau zu hinterfragen, wofür die Gemeinde ihr Geld ausgibt. Susanne Graf

Sie will zwar sparen. Dass die Gemeinde ein neues Feuerwehrmagazin bauen muss, steht aber auch für die FDP ausser Frage. Foto: Nicole Philipp

Die FDP will behalten, was sie hat. An den Wahlen vom 31. Oktober strengt sie sich an, ihren einen Sitz im Gemeinderat zu verteidigen. Der Bisherige Johann Sommer tritt erneut an. Zudem kandidieren die Parlamentarier Bernhard Wegmüller, Toni Liechti und Beat Fankhauser.

Auch im Parlament gibt sich die FDP zufrieden, wenn sie die gleiche Sitzzahl erreicht wie vor vier Jahren. Aktuell ist sie mit vier Personen vertreten.

Doch was will die Partei in der nächsten Legislatur erreichen? Wir haben ihr sieben Fragen gestellt. Für den Fraktionsvorstand hat Toni Liechti geantwortet.