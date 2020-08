Wahlen in Langenthal – Die FDP nominiert – und kritisiert Die Freisinnigen haben ihre Kandidierenden für Gemeinde- und Stadtratswahlen festgelegt. Der Parteipräsident ist zudem unzufrieden mit der städtischen Politik.

Sie kandidieren im Herbst für den Freisinn für einen Sitz im Gemeinderat: v.l. Michael Schär, Beatrice Lüthi, Franziska Zaugg-Streuli (ganz oben), Stefanie Barben-Kohler sowie Markus Gfeller. Foto: PD

Als dritte grosse Langenthaler Partei nach der SVP und der SP haben die Freisinnigen ihre Kandidierenden für die Gemeindewahlen nominiert. Die FDP habe sich zum Ziel gesetzt, ihre zwei Sitze in der Exekutive und ihre zehn Mandate in der Legislative zu halten, schreibt die Partei in einer Mitteilung nach der Hauptversammlung.