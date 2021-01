Neuwahl in Wangen – Die FDP drückt aufs Gaspedal Schon Wochen vor der Eingabefrist weibeln die Freisinnigen für ihren parteilosen Kandidaten: Tierarzt Christoph Kiefer will Gemeindepräsident werden. Beatrice Beyeler

Wer leitet künftig die politischen Geschicke im Gemeindehaus von Wangen? Das entscheidet sich in diesem Frühjahr. Foto: Raphael Moser

Die Lokalpolitik erlebt in Wangen an der Aare derzeit eine Renaissance. Nach jahrelanger Konstanz im Gemeinderat und stillen Wahlen wurden beim ersten Urnengang nach vielen Jahren die Karten im November neu gemischt. Und nun, nach dem vorzeitigen Rücktritt von Gemeindepräsident Luciano Falabretti (Freie Wähler) steht wieder ein Urnengang an. Am 7. März entscheidet sich, wer die politischen Geschicke im Aarestädtli künftig leitet.

Die Eingabefrist für Kandidatinnen und Kandidaten läuft noch bis am 18. Januar. Trotzdem macht die FDP bereits seit der Altjahrswoche Werbung im Städtli. Sie portiert mit Christoph Kiefer einen parteilosen Kandidaten für das Amt. Auf einem Flugblatt wurde seine Nomination bekannt gegeben.