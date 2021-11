Im Januar 2022 in Thun – Die Fasnacht wird «piccolo» Das Einläuten findet dezentral statt und im Januar wird nicht in der Innenstadt, sondern in der Guntelsey gefeiert – das wird die Thuner Fasnacht 2022. Janine Zürcher

Das war die Thuner Fasnacht 2020: Der grosse Umzug führte durch die Innenstadt. Foto: Patric Spahni

Am 11. November beginnt die fünfte Jahreszeit – die Fasnacht. Coronabedingt fanden in den letzten 12 Monaten in Thun aber keine Anlässe rund um das Volksfest statt. Der Gringerat hatte die Fasnacht 2021 vollständig absagen müssen.

Doch dieses Jahr wird am 11. November wieder eingeläutet. Das freut Obergring Thomas Burkhart: «Wir spüren eine grosse Nachfrage, die Leute wünschen sich, dass etwas läuft.» Gemeinsam mit den Guggen, der Stadt Thun und den Sponsoren und Partnern hat der Gringerat eine verkleinerte Ausgabe des Anlasses organisiert: Die Thuner Fasnacht Piccolo.