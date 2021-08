Gefahrenkarte der Gemeinde Rüegsau – Die Farbe Blau dominiert Überschwemmungen, Steinschlag, Erdrutsche: Jetzt wissen die Bürgerinnen und Bürger, wo welches Ungemach droht. Jacqueline Graber

Am 24. Juni 2021 trat der Rüegsbach über die Ufer. Es kam zu Überschwemmungen, betroffen war auch die Alpenstrasse. Diese liegt im Siedlungsgebiet Rüegsauschachen. pd

In 15 Jahren geschieht viel in einer Gemeinde. Menschen kommen und gehen, Geschäfte werden eröffnet und geschlossen, Häuser werden abgerissen oder neu gebaut. Vor allem wegen der Bautätigkeit wurde es Zeit, die Gefahrenkarte der Gemeinde Rüegsau zu revidieren.

Jetzt liegt das Werk vor und wurde der Bevölkerung an einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt. «Eine Gefahrenkarte zeigt auf, welche Gebiete durch Naturgefahren gefährdet sind und beispielsweise bei einem Unwetter betroffen sein können», so Projektleiter Tobias Schläfli, von Hunziker, Zarn & Partner AG in Aarau. Sei dies durch Hochwasser, Erdrutsche, Felssturz oder Lawinen.