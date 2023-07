Coldplay in Zürich – Die Fans stehen im Mittelpunkt ihres Universums Am ersten von zwei Konzerten im Zürcher Letzigrund-Stadion bietet die britische Pop-Band eine mitreissende Show – und will zeigen, wie umweltverträglich eine Welttournee sein kann. Mathias Möller

Hat das Letzigrund sofort im Griff: Coldplay-Sänger Chris Martin. Fotos: Silas Zindel

Manche Konzerte sind so sehnsüchtig erwartet, dass sich die Zeit bis zum ersten Song unendlich zu ziehen scheint. So auch am Samstagabend in Zürich: Coldplay hatten die Schweiz zuletzt im Juni 2016 beehrt. 2019 kündigten sie an, erst wieder touren zu wollen, wenn der ganze Tross nachhaltiger unterwegs sei.