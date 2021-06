Nicht nur beim Eishockey kommen die Fans in Scharen Infos einblenden

Wie steht es mit den anderen grossen Teamsportarten in den USA? Die meisten Parallelen gibt es in der NBA, da die Basketballer oft in den gleichen Arenen spielen wie die Eishockeyaner. Auch im laufenden NBA-Playoff wurden die Zuschauerzahlen sukzessive nach oben angepasst, mehrere Teams können mittlerweile ausverkaufte Hallen melden.

Auch Outdoor-Arenen wie im Baseball sind gut gefüllt. In Massachusetts zum Beispiel profitieren auch die Boston Red Sox von den Lockerungen und der Möglichkeit, die volle Kapazität zu nutzen. Im Fenway Park, ihrer legendären Heimstätte, dürfen seit Anfang Juni die üblichen knapp 38’000 Zuschauer ins Stadion. Ebenso sind dort im Sommer Konzerte mit voller Auslastung geplant. Eine Ausnahmesituation erleben die Toronto Blue Jays. Als einziges kanadisches MLB-Team absolvieren sie die ganze Saison in den USA. Sie trugen im ersten Teil der Regular Season ihre Heimspiele in Dunedin (Florida) aus, seit dem 1. Juni sind sie in Buffalo (New York) «beheimatet» – dies wird wohl auch bis Ende Saison so bleiben.

Keine Ausnahme macht American Football: Der Saisonstart in der NFL ist am 9. September geplant, bei der Liga geht man davon aus, durchwegs in vollen Stadien zu spielen. (kk)