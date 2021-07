Parkplätze beim Flughafen Belp – Die Fahrenden sind weitergezogen Die französischen Fahrenden, welche seit Sonntag Parkplätze beim Flughafen Bern-Belp besetzt hatten, haben die Plätze am Mittwoch verlassen.

Die Wohnwagen stehen nicht mehr in Belp, die Fahrenden sind weitergezogen. Foto: Raphael Moser

Es kommt doch nicht zum Showdown, am Mittwoch haben die Fahrenden das Flughafengelände im Belpmoos freiwillig verlassen. Das bestätigen Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) und Flughafendirektor Urs Ryf auf Nachfrage. Am Wochenende hatten Fahrende auf dem weitläufigen Areal zwei Parkplätze in Beschlag genommen. Einer gehört der Gemeinde, der andere dem Flughafen.

Noch am Dienstagmorgen hatten die Zeichen auf Konfrontation gestanden. Marti wie Ryf zeigten sich enttäuscht von der neuerlichen Landnahme. Sie erinnerten daran, dass in den letzten paar Wochen den Fahrenden mal die Gemeinde, mal der Flughafen die Hand gereicht hatte. Umso unverständlicher sei es, dass sie ohne Ankündigung erneut aufgetaucht seien.

Am Dienstag hatte die Gemeinde den Fahrenden auf ihrem Parkplatz eine Verfügung zustellen lassen, die ultimativ die Weiterfahrt verlangte. Der Flughafen sah fürs erste noch von diesem Schritt ab. Die Fahrenden auf seinem Parkplatz hatten bereits signalisiert, dass sie das Gelände bis gestern Mittwoch verlassen würden.

skk

