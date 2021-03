Nach Massentests in der Länggasse – Die Fälle konzentrierten sich auf eine Klasse Die Corona-Situation in den Schulen in der Länggasse hat sich beruhigt. Eine kurze Bilanz, bevor am Montag die Tagesschule wieder öffnen darf. Lea Stuber

Am Montag öffnet die Türe der Tagesschule im Türmlischulhaus wieder, nachdem sie die vergangenen Tage verschlossen blieb (Aufnahme vom 23. Februar). Foto: Nicole Philipp

Es seien 14 intensive Tage gewesen. Das schreiben die Schulleitungen Länggasse in einem Brief an die Eltern. Tage mit Massentests, Quarantäneanordnungen und einer geschlossenen Tagesschule. Betroffen waren mehrere Schulhäuser und alle Stufen, vom Kindergarten bis zur 9. Klasse.

Erstaunlich lange waren die Stadtberner Schulen zuvor verschont geblieben von gleichzeitig auftretenden Fällen mit der mutierten Variante des Coronavirus. Die Länggasse war nach der Sportwoche die erste betroffene Schule.

Nun ist die Lage wieder ruhiger. Ein zweiter breit angelegter Test mit 563 Tests ergab keine neuen positiven Fälle. Es sei ein «Zeichen einer deutlichen Entspannung des aktuellen Infektionsgeschehens», schreiben die Schulleitungen. Also darf die Tagesschule, mit bestehendem Schutzkonzept, am Montag wieder öffnen. Auch der freiwillige Schulsport sowie der klassenübergreifende Unterricht werden wieder wie gewohnt stattfinden.