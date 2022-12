Entscheid im GGR Steffisburg – Die Fachstelle für Gesellschaft bleibt Die Fachstelle Gesellschaft wird definitiv geschaffen. Der laufende Pilotversuch wurde im Grossen Gemeinderat (GGR) in den höchsten Tönen gelobt. Marco Zysset

Der Standort Untere Mühle der Esther-Schüpbach-Stiftung soll Ende 2022 schliessen und ab 2023 eine Unterkunft für geflüchtete Menschen sein. Die Fachstelle Gesellschaft wird auch die Angebote für diese Menschen koordinieren. Foto: PD

Vor knapp anderthalb Jahren wurde in Steffisburg die Fachstelle Gesellschaft als Pilotversuch ins Leben gerufen. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die zeigte, dass in der Gemeinde eine Koordinationsstelle fehlt, welche die verschiedenen Angebote von Kirche, Gemeinde, Privaten und Vereinen im Dorf vernetzt und koordiniert. Das sagte Gemeinderätin und Sozialvorsteherin Elisabeth Schwarz (SVP) am Freitag im Grossen Gemeinderat (GGR). Dieser musste darüber entscheiden, ob der Pilotversuch in ein Definitivum überführt wird.