Umgang mit Belästigung – Die Ex-Mitarbeiterin, die mit Google abrechnet Für Emi Nietfeld war der Tech-Konzern wie eine Familie. Doch als sie es wagte, einen Kollegen wegen sexueller Belästigung zu melden, lernte sie: Google war nichts als ein Konzern. Kathrin Werner

Emi Nietfeld war bei Google zu Hause. Das hat sich geändert. Foto: PD

Schon ganz am Anfang an der Uni wollte sie unbedingt zu Google. Auf dem Campus in Harvard sah sie die älteren Studenten mit ihren Kapuzenpullis, auf denen vorn gross «Google» und auf dem Ärmel «Tech-Praktikant» stand. Google-Rucksäcke hatten sie auch. «Sie waren so klug, sie waren meine Vorbilder», sagt Emi Nietfeld. Dass sie es tatsächlich schaffte, 2015 einen Job bei dem grossen IT-Konzern zu bekommen, war wie ein wahr gewordener Traum.

Ein Traum, der zum Albtraum wurde. Heute ist sie nicht mehr bei Google. Sie ging – mehr oder weniger freiwillig. Heute ist sie berühmt für einen Essay, den sie vor wenigen Tagen in der «New York Times» veröffentlicht hat mit dem Titel «Seit ich bei Google gearbeitet habe, werde ich mir nie wieder zugestehen, einen Job zu lieben». Er war am Erscheinungstag der meistgelesene Artikel auf der Website der US-Zeitung und wurde erst durch die Nachricht vom Tod Prinz Philips vom Spitzenplatz verdrängt. Seither bekommt Nietfeld Hunderte E-Mails von Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie sie und ihr für ihren Mut danken.