Osterreisen in der Kritik – Die ewige Sehnsucht der Deutschen nach «Malle» Seit Touristen wieder nach Mallorca fliegen, streitet Deutschland darüber, ob man das darf – mitten in der Pandemie. Interessanter ist eine andere Frage: Woher kommt die Liebe zu dieser Insel überhaupt? Dominique Eigenmann aus Berlin

Mallorca im März: Wenige Touristen in S’Arenal – im Hintergrund ist Palma de Mallorca zu sehen. Foto: Dukas

Wer hätte in Zeiten der Seuche keine Fluchtgedanken. Endlich mal Sonne, Strand und Meer statt Homeoffice und Streaming! Und das an einem Ort, der, epidemiologisch gesehen, viermal sicherer ist als die Heimat.

Es war deswegen, wie wenn sich ein Sehnsuchtsventil geöffnet hätte, als Deutschland vor zehn Tagen die spanischen Balearen von der Liste der Risikogebiete strich und Reisen dorthin wieder freigab. «Malle für alle», jubelte die «Bild»-Zeitung. Die Buchungen explodierten über Nacht, Billig-Airlines boten Hunderte von zusätzlichen Flügen an. Ab 40 Euro ab auf die Insel, hin und zurück.

Während Mallorca spanischen Touristen vom Festland immer noch versperrt ist, tummelten sich auf der Insel bald wieder 8000 Deutsche. An Ostern sollen es 40'000 werden. Erlösung vom heimischen Lockdown suchten sie, sagen Ankömmlinge. Ein Stück Freiheit, unter Palmen.

Empörung über die Reisenden

Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn das private Glück einiger weniger nicht umgehend eine sehr prinzipielle Debatte ausgelöst hätte, die weniger nach dem möglichen Sinn kleiner Fluchten fragte, sondern in Krisenzeiten Solidarität einforderte.

Neid war ja in der Tat auch der wahre Grund für die grosse Empörung: Deutsche dürfen über Ostern zwar auf Mallorca Ferien machen, aber aufgrund hoher Inzidenzen nicht an der Ostsee oder auf der Schwäbischen Alb. Das könne sie nun wirklich keinem Bürger mehr erklären, klagte zuletzt sogar Angela Merkel.

Um Unmut und Reiselust zu dämpfen, wies die Kanzlerin ihre Ministerien an, noch einmal zu prüfen, ob man Touristen die Ausreise über Ostern nicht einfach verbieten könne. Bereits verfügt hat sie eine neue Testpflicht für Rückkehrer.

Mallorca, die schöne Insel im westlichen Mittelmeer, teilt die Deutschen schon lange in Liebhaber und Verächter. Nirgends reisen mehr Deutsche hin, 5 Millionen waren es zuletzt in einem guten Jahr. 1962 begann mit den Billigangeboten des Versandhändlers Neckermann der Massentourismus: 15 Tage für 340 Mark, alles inbegriffen.

Bis in die 2000-er Jahre zog «Malle» vor allem Deutsche mit wenig Geld an, die einmal im Jahr so richtig auf den Putz hauen wollten: an der Sonne grillen, im Meer planschen, über die «Schinkenstrasse» flanieren, deutsche Schlager grölen, aus Eimern Sangria saufen.

Das spanische Wort für Heilbad, «balneario», verwursteten die Teutonen kurzerhand zu «Ballermann». Fortan bezeichnete der Begriff nicht weniger als eine neue deutsche Subkultur des proletarischen Partyexzesses, deren Helden Schlagersänger wie Jürgen Drews («Der König von Mallorca»), Mickie Krause oder Peter Wackel waren. Wackels grösster Hit beschreibt den Geist recht bündig: «Scheiss drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr.»

Einmal sollte Mallorca sogar Deutschlands 17. Bundesland werden, wahlweise gepachtet für 99 Jahre oder gekauft für 50 Milliarden Mark: 1993 füllte die «Bild»-Zeitung mit dem im Spass gemachten Vorschlag eines CSU-Politikers sehr ernsthaft ihr journalistisches Sommerloch – Empörung des spanischen Königshauses, der Regierung und der britischen Rivalen inklusive.

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die paradiesische Insel bereits in den 1920-er Jahren bei deutschen Künstlern und betuchten Bohémiens sehr beliebt war. Ab 1933 vorübergehend auch als Asyl für politische Flüchtlinge aus Deutschland, die vor Adolf Hitler Schutz suchten.

Schon lange gibt es auf Mallorca auch Reisen jenseits der «Ballermann»-Exzesse. Seit einigen Jahren bemüht sich die mallorquinische Regierung selbst, den Tourismus auf der Insel zu zivilisieren und nachhaltiger zu gestalten. Öffentliches Komatrinken wurde verboten, Sangria aus dem Eimer auch, Partyschiffen entzog man die Lizenz. 2017 nannte der Bürgermeister von Palma de Mallorca deutsche Kampfsäufer, die die Reichskriegsflagge gezeigt und «Ausländer raus» gebrüllt hatten, unumwunden «Abschaum», den man auf der Insel nicht mehr sehen wolle.

Viel Platz: Nur jedes zehnte oder zwanzigste Hotel auf der Insel ist derzeit überhaupt geöffnet. Foto: EPA

Dass die Deutschen jetzt, im zweiten Frühling der Corona-Pandemie, erneut als erste nach Mallorca zurückkehren, erfüllt die Einheimischen mit Freude und Sorge zugleich: Sie bringen Geld, vielleicht aber auch neue Viren. Wie glücklich wiederum die Touristen über Ostern auf der Insel werden, muss sich erst zeigen. Aufgrund steigender Infektionszahlen haben die lokalen Behörden Restaurants und Bars bereits wieder geschlossen. Nur draussen darf man noch sitzen, aber auch nur bis 17 Uhr. Ab 22 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Partys gibt es keine.

«Mallorca ist praktisch leer», sagt selbst der Chef des deutschen Reiseriesen Tui. «Willkommen zu Hause», spotten Daheimgebliebene über die Gereisten. Corona hat sie jedenfalls wieder. Die deutschen Touristen werden wohl an der Sonne spazieren, ins Meer schauen, abends im Hotelzimmer sitzen und fernsehen. Aber wer weiss: Ein Hauch von Freiheit umweht das Ganze vielleicht doch?