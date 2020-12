Oberländer Getränkehersteller – Die Erweiterung ist bereit Nach zwei Jahren Planung und Bau wird die Erweiterung der Mineralquelle Adelboden AG in Betrieb genommen. Auch sonst tut sich einiges.

Mineralquellen Adelboden AG: Geschäftsführer Patrick Marti. Foto: PD

Der Neu- und Umbau der Mineralquellen Adelboden AG ist zeitlich auf Kurs: In diesen Tagen geht die Erweiterung in Betrieb. Es ist die grösste Investition seit den 1970er-Jahren für das Adelbodner Unternehmen, wie dieses in einer Mitteilung schreibt. «Die Halle bietet auf 30 mal 40 Metern Grundfläche Platz für rund 10’000 Paletten, hat Reserven für die Weiterentwicklung, und zudem wird die ganze Logistik viel effizienter.»

Auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage künftig 400’000 Kilowatt Strom produzieren, «was etwa 25 Prozent des Stromverbrauchs entspricht», steht im Communiqué weiter. Die restlichen 75 Prozent stammten aus erneuerbarer Wasserkraft. Die Firma produziere bereits heute klimaneutral.

Personelle Änderungen

Seit Mitte Jahr ist Peter Stähli Verwaltungsratspräsident der Mineralquellen Adelboden AG – der Mitbegründer des Swiss Economic Forums (SEF) hat dieselbe Funktion auch bei der Hauptaktionärin

Licht- und Wasserwerk Adelboden AG inne. Er löste Christian Gempeler ab, welcher dem Gremium als Mitglied erhalten bleibt.

Aus dem VR zurückgetreten ist der frühere Geschäftsführer und Delegierte des Verwaltungsrates, Erich Arter. Neu dazugestossen ist Philip Bucher, Geschäftsführer und Gründer der Doppelleu Boxer AG. Sandra Eggler wird als Marketingleiterin zusammen mit Eugen Maurer als Verkaufsleiter Schweiz in die Geschäftsleitung eingebunden.

Fred Bürki, Leiter Finanzen & Personal, übernimmt neu die Stv. Geschäftsführung. Geschäftsführer Patrick Marti wird auf Anfang Jahr zusätzlich die Betriebsleitung von Thomas Krebser übernehmen. Dieser wiederum wird unter anderem für das nächste grosse Projekt verantwortlich sein: den anstehenden Ersatz der PET-Abfüllanlage.

Neue Produkte

Derzeit werde der neue «Bärgtee» in den beiden Geschmacksrichtungen Pfefferminze-Zitrone und Zitronen-Thymian lanciert, teilt das Unternehmen weiter mit. Die Neuheiten hätten einen geringen Zuckergehalt, und die Kräuter dazu stammten aus dem Simmental. Auf die Kundschaft wartet ein «neuer frischer Auftritt inklusive neu gestalteter Etiketten».

