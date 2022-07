Hochsprung: Loïc Gasch verpasst den Final

Der 27-jährige Rekordhalter Loïc Gasch war als erster der Schweizer Delegation im Einsatz – und schied auf der Höhe von 2,25 m aus. Gasch machte von Beginn weg einen verunsicherten Eindruck und riss bereits auf der Anfangshöhe von 2,17 m. «Ich bin nicht zu hundert Prozent fit, habe Schmerzen im Fussgelenk und an einem Oberschenkel, so konnte ich nicht richtig anlaufen», sagte er nach dem Ausscheiden. Wenn man Zweifel am eigenen Körper habe, sei ein solcher Wettkampf schwierig. Trotz der Beschwerden bleibe die EM in München ab 15. August sein Hauptziel der Saison. Die zwölf besten Hochspringer bestreiten in der Nacht auf Dienstag (MESZ) den Final, unter ihnen die Olympiasieger Gian-Marco Tamberi und der Qatari Mutaz Essa Barschim. Die Besten qualifizierten sich mit einer Höhe von 2,28 m. (mos)